Переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в одном из киевских ресторанов сети «Макдоналдс» говорят о падении уровня дипломатии Киева «ниже плинтуса», заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, «международная политика — не „Макдоналдс“ — вышвырнут, не спросив фамилии».

Уровень украинской дипломатии — ниже плинтуса — привести госсекретаря США в «Макдоналдс», так как это, вроде бы, американская еда, и рассказывать ему, что лучше всего она идет с похмелья. МИД Украины давно ведет себя как подвыпивший бродяга, заглянувший догнаться в дорогой бар: скандалит и выпрашивает чего-то, словно ему все должны, — подчеркнул Журавлев.

Накануне Кулеба рассказал Блинкену, что в студенчестве похмелялся в ресторанах фастфуда. Видео разговора дипломатов опубликовал в Twitter (X) PR-директор канала C-SPAN Ховард Мортман. Украинский министр отметил, что в молодости для него лучшим выбором после встреч с друзьями был «Макдоналдс».

Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября из Польши. Третий свой визит на Украину с момента начала СВО госсекретарь начал с посещения вместе с Кулебой кладбища в Киеве. Поездка Блинкена на кладбище оказалась весьма символичной, учитывая масштабы потерь украинской армии, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, там глава американского дипведомства увидел, чего в действительности ВСУ добились за все время контрнаступления.