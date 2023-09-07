«Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось», — заявил парламентарий.

Он сообщил, что Крым и новые регионы России стали частью страны по праву и согласно исторической справедливости, их возвращение под контроль Киева исключено. Цеков указал, что за эти земли «предки положили миллионы жизней». Он выразил надежду, что в состав РФ будут «возвращаться и другие регионы, которые являлись частью Российской империи и по недоразумению оказались в составе Украины».