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В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель"

Слова нового главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова о возвращении «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими, является бахвальством, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского сенатора от крымского региона Сергея Цекова.

В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель"
© РИА Новости

«Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось», — заявил парламентарий.

Он сообщил, что Крым и новые регионы России стали частью страны по праву и согласно исторической справедливости, их возвращение под контроль Киева исключено. Цеков указал, что за эти земли «предки положили миллионы жизней». Он выразил надежду, что в состав РФ будут «возвращаться и другие регионы, которые являлись частью Российской империи и по недоразумению оказались в составе Украины».

«И Умеров будет однозначно свидетелем этих великих событий», — заявил сенатор.

Ранее новый глава Минобороны Украины заявил, что сделает все невозможное, чтобы вернуть контроль над «каждым сантиметром» территорий, которые Киев считает своими.

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