В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель"
Слова нового главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова о возвращении «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими, является бахвальством, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского сенатора от крымского региона Сергея Цекова.
«Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось», — заявил парламентарий.
Он сообщил, что Крым и новые регионы России стали частью страны по праву и согласно исторической справедливости, их возвращение под контроль Киева исключено. Цеков указал, что за эти земли «предки положили миллионы жизней». Он выразил надежду, что в состав РФ будут «возвращаться и другие регионы, которые являлись частью Российской империи и по недоразумению оказались в составе Украины».
«И Умеров будет однозначно свидетелем этих великих событий», — заявил сенатор.
Ранее новый глава Минобороны Украины заявил, что сделает все невозможное, чтобы вернуть контроль над «каждым сантиметром» территорий, которые Киев считает своими.