Посольство РФ: передачей Киеву снарядов с ураном США ставят крест на поколениях

Решение США поставить Украине снаряды с обедненным ураном является показателем бесчеловечности и ставит крест на целых поколениях. Об этом заявило посольство РФ в своем Telegram-канале.

"Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях", - говорится в заявлении посольства по поводу планов администрации США .

Посольство РФ добавило, что Вашингтону "глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей". Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном "не представляют радиоактивной угрозы".