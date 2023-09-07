Власти РФ введут единый закон об аттракционах
Работа аттракционов в России будет регулироваться едиными правилами, которые определит разработанный федеральный закон, который поддержал кабинет министров. Об этом рассказали «Известия».
«Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам», — рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства. Там же подчеркнули, что данный момент требования к безопасности установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности аттракционов».
Издание сообщило, что в правительстве хотят отрегулировать региональный контроль за состоянием и эксплуатацией таких конструкций. «Все это будет способствовать снижению аварийности и повышению безопасности таких объектов», — подчеркнули «Известиям» в правительстве.