Власти РФ введут единый закон об аттракционах

«Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам», — рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства. Там же подчеркнули, что данный момент требования к безопасности установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности аттракционов».