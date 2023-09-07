«То есть Зеленский уволил одного министра обороны из-за коррупции, не инициировав никакого расследования, а вместо него назначил другого, в отношении которого ведётся антикоррупционное разбирательство?!» — задалась вопросом российский дипломат.

18 августа в НАБУ было подано заявление о том, что бывший глава Фонда госимущества Умеров и два его заместителя превысили свои служебные полномочия и скрыли факты хищения государственного имущества, а именно продажу электрической энергии по ценам ниже рыночных.