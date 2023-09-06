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Россия предостерегла Молдавию от попыток политизации энергетики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова от лица Москвы предостерегла Кишинев против политизации энергетической сферы. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале МИД РФ.

Россия предостерегла Молдавию от попыток политизации энергетики
© globallookpress.com

«ПАО «Газпром» на протяжении десятилетий является надежным поставщиком энергоресурсов», — подчеркнула Захарова, комментируя отрицание задолженности молдавской стороны перед «Газпромом» властями страны.

До этого президент Молдавии Санду заявила, что Россия не хочет продвижения Молдавии в ЕС.

«Россия не хочет, чтобы Молдова продвигалась по пути ЕС. Россия хочет, чтобы Молдова оставалась частью серой зоны для использования ее в борьбе с демократическим миром», — заявила Санду.

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Президент отметила, что некоторые граждане Молдавии не понимают, «насколько важна свобода», отметив необходимость воздействия на их позиции.

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