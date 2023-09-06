В МИД РФ высказались о заявлении про вступление Армении в НАТО

Замглавы МИД России Александр Грушко отреагировал на прозвучавшие в Евросоюзе заявления о возможности вступления Армении в НАТО. Он назвал их фантазиями, передает ТАСС.

«Это большие фантазии. Армения — член ОДКБ и мы исходим из реальности», — сказал Грушко.

Он отметил, что Москва и Ереван продолжат «укреплять военное и политическое сотрудничество», указав, что Армения является союзником России в сфере безопасности и страны «полагаются друг на друга».

«И я убежден в том, что эта константа будет определяющей в наших двусторонних отношениях на годы и годы вперед», — заключил он.

Ранее в ЕС прозвучали призывы к вступлению Армении в НАТО.