МИД России обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных граждан
Вынуждение русскоязычных граждан Латвии сдавать экзамен по латышскому языку с угрозой депортации из страны носит дискриминационный характер и нарушает принципы прав человека. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Принятые в сентябре сего года поправки в миграционное законодательство Латвии несомненно носят дискриминационный характер, грубейшим образом попирая основополагающие международно-правовые нормы», — сказала Захарова.
Она объяснила, что действия Риги нарушают Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие соглашения.
Представитель МИД отметила, что в посольство России в Латвии ежедневно поступают десятки обращений от соотечественников, обеспокоенных происходящим. В рамках своих полномочий дипмиссия оказывает им необходимую консульскую и юридическую поддержку, сообщила она.
Ранее сообщалось, что около шести тысяч граждан России, которые проживают в Латвии, получат письмо с просьбой покинуть страну. Глава комиссии сейма республики по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак заявил, что МВД разошлет письма гражданам России, которые имеют вид на жительство в стране и не записались на экзамен по латышскому. При этом депутат пообещал, что правоохранительные органы не будут устраивать охоту на русских с целью депортировать их.