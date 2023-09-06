МИД России обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных граждан

Вынуждение русскоязычных граждан Латвии сдавать экзамен по латышскому языку с угрозой депортации из страны носит дискриминационный характер и нарушает принципы прав человека. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Принятые в сентябре сего года поправки в миграционное законодательство Латвии несомненно носят дискриминационный характер, грубейшим образом попирая основополагающие международно-правовые нормы», — сказала Захарова.

Она объяснила, что действия Риги нарушают Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие соглашения.

Представитель МИД отметила, что в посольство России в Латвии ежедневно поступают десятки обращений от соотечественников, обеспокоенных происходящим. В рамках своих полномочий дипмиссия оказывает им необходимую консульскую и юридическую поддержку, сообщила она.