Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила заседание СБ ООН по вопросу поставок западного оружия Украине. Об этом Полянский написал в своём Telegram-канале.
По его словам, заседание было запрошено на 12 сентября.
«Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее», – написал он.
Полянский также добавил, что Россия представит на заседании достойного докладчика. По его словам, количество желающих выступить на эту тему «нервирует» западных оппонентов.
«Вчера у них наблюдался нервный срыв на эту тему в ходе заседания по рабочим методам Совбеза», – заявил он.
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