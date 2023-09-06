Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

Россия запросила на 12 сентября заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия на Украину. Об этом сообщил первый зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Он рассказал, что 8 сентября албанское председательство вместе с американцами запросило проведение открытого брифинга в связи с годовщиной прошедших в сентябре 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России.

«Почему-то они решили, что эта тема нам неудобна! Мы, на самом деле, сами подумывали о том, чтобы подсветить в Совбезе жизнь новых субъектов Российской Федерации», — сказал дипломат.

Поскольку сложилась традиция проведения «зеркальных» мероприятий по неудобным для западников темам, Москва запросила на 12 сентября «заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг неё», продолжил он.

«Постараемся подобрать достойного докладчика — тот факт, что не переводятся желающие выступить на эту тему из числа западных экспертов/журналистов начинает уже нервировать наших оппонентов», — подчеркнул он.