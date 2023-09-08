Лавров обсудил с главой МИД Индии проблему «российских рупий»

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провели переговоры на Восточноазиатском саммите, во время которых они обсудили вопрос «зависших» рупий на счетах российских экспортеров в индийских банках. Об этом сообщает газета «Ведомости».

5 мая 2023 года Лавров заявил, что Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях, стороны рассматривают вопрос о том, как перевести индийские рупии, принадлежащие России, в другую валюту.

По его словам, миллиарды накопленных рупий на счетах индийских банков являются проблемой. Их необходимо использовать, а рупии нужно конвертировать в другую валюту.

До этого газета New Indian Express со ссылкой на правительственных чиновников сообщила, что к настоящему времени власти Индии и России не приостанавливали переговоры о торговле в местной национальной валюте — индийских рупиях. Однако у обеих сторон сложился ряд вопросов, которые требуют дальнейшего обсуждения.