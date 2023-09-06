В Думе связали визит Макрона в Баку и Ереван с неудачами в Африке

Ему хотелось бы компенсировать последние неудачи в Африке. Понимая, что есть напряженность в армяно-азербайджанских отношениях, он хочет поучаствовать в этих процессах. С одной стороны, наращивая собственное внимание, с другой — сочетает личные и эгоистические задачи с общенатовскими. Я думаю, ожидать прорыва для него не приходится, но попытка предпринимается, — сказал Новиков.