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Путин обсудил с главой Минприроды качество воздуха и другие темы

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

Путин обсудил с главой Минприроды качество воздуха и другие темы
© РИА Новости

Они, в частности, обсудили снижение выбросов в атмосферу, ликвидацию полигонов и свалок, обновленную систему ответственности производителей за выпущенную в оборот упаковку. Также среди тем была геологоразведка на Дальнем Востоке. Козлов рассказал, что Минприроды работает с перспективными месторождениями и проводит детальный анализ.

"Большая работа", - оценил Путин.

Помимо этого, глава министерства доложил о том, как идет восстановление популяции переднеазиатского леопарда. В 2005 году была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года программу поддерживает Путин.