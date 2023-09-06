Нарышкин объяснил, почему глава ЦРУ счел его поведение дерзким

В интервью журналу «Национальная оборона» он заявил, что причиной такой оценки могла быть твердая позиция касательно целей российской спецоперации во время переговоров в ноябре 2022 года.

«Возможно, подтверждение мною нашей твердой линии относительно достижения целей специальной военной операции показалось господину Бернсу "дерзостью"», — заявил он.

По словам Нарышкина, у него с Бернсом состоялся «довольно положительный диалог», который проходил в спокойной атмосфере. Глава СВР также подчеркнул, что этот контакт прошел по инициативе Соединенных Штатов. Обсуждали главы спецслужб двух стран вопросы конфликта на Украине, а также ядерную безопасность.

Напомним, что встреча Бернса и Нарышкина состоялась 14 ноября в Анкаре. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказывал, что США настаивали на конфиденциальности канала связи.