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Нарышкин объяснил, почему глава ЦРУ счел его поведение дерзким

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин объяснил, почему директор ЦРУ Уильям Бернс счел его поведение дерзким.

Нарышкин объяснил, почему глава ЦРУ счел его поведение дерзким
© globallookpress.com

В интервью журналу «Национальная оборона» он заявил, что причиной такой оценки могла быть твердая позиция касательно целей российской спецоперации во время переговоров в ноябре 2022 года.

«Возможно, подтверждение мною нашей твердой линии относительно достижения целей специальной военной операции показалось господину Бернсу "дерзостью"», — заявил он.

По словам Нарышкина, у него с Бернсом состоялся «довольно положительный диалог», который проходил в спокойной атмосфере. Глава СВР также подчеркнул, что этот контакт прошел по инициативе Соединенных Штатов. Обсуждали главы спецслужб двух стран вопросы конфликта на Украине, а также ядерную безопасность.

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Напомним, что встреча Бернса и Нарышкина состоялась 14 ноября в Анкаре. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказывал, что США настаивали на конфиденциальности канала связи.

Позднее, в феврале 2023 года, Бернс заявил, что Нарышкин вел себя «дерзко и высокомерно», а сама встреча была «довольно удручающей».

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