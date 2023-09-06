В МИД ответили на предложения Запада по реанимированию зерновой сделки
Россия будет готова рассмотреть возможность возобновления черноморской зерновой инициативы только после полного снятия санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном 6 сентября на сайте ведомства.
В МИД подчеркнули, что если Украине и Западу и впрямь нужен черноморский коридор, то следует предпринять конкретные шаги по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере производства и экспорта сельхозпродукции и удобрений. Речь идет о нормализации деятельности банков, компаний, налаживании транспортной логистики и страхования, возобновлении поставок запчастей.
Однако вместо реального ослабления санкций Россия лишь получает «новую порцию обещаний» от Секретариата ООН, указали во внешнеполитическом ведомстве РФ, комментируя предложения ООН. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш и его эксперты выступили со следующими предложениями: SWIFT для «дочки» Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний — производителей удобрений и налаживание доступа судов из России в европейские порты. Взамен от Москвы потребовали гарантий немедленного возобновления зерновой сделки в прежнем формате.
При этом предложенные ООН инициативы не могут послужить достижению прогресса в нормализации российского сельхозэкспорта, отметили в МИД РФ. Как неоднократно указывалось, у переподключения профильного Россельхозбанка к SWIFT нет рабочих альтернатив — ни с опциями филиалов и «дочек», ни через канал с JP Morgan, который был закрыт после сворачивания сделки. А за несколько дней до начала переговоров президентов России и Турции в Сочи германский Commerzbank уведомил Россельхозбанк о закрытии корсчета в евро.
Создание специальной страховой платформы для российской продукции АПК Москве обещают с августа 2022 года, однако этого до сих пор не сделано, добавили в министерстве. Аналогичная ситуация сложилась и в отношении ограничений на доступ российских судов и грузов в зарубежные порты.
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