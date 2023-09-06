Песков: Россия продолжает помогать Сирии в борьбе с террористами

Россия продолжает помогать Сирии в наведении порядка и борьбе с террористами. Об этом заявил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На северо-востоке Сирии с 27 августа идут боестолкновения между отрядами «Джейш аль-Ашаир» и курдскими формированиями. Согласно последним данным, формирования курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) заняли город Зейбан на восточном берегу реки Евфрат.

По словам официального представителя Кремля, Россия продолжает придерживаться сочинских договоренностей, они до сих пор не полностью выполнены по Сирии.

«Одновременно Российская Федерация продолжает свою последовательную линию по оказанию помощи законному руководству Сирии в наведении порядка в стране, в борьбе с террористическими элементами», — подчеркнул Песков, комментируя боестолкновения на северо-востоке республики.