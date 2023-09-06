Песков прокомментировал сообщения об учениях Армении и США

Информация о проведении совместных армяно-американских учений на территории Армении вызывает настороженность, Москва будет глубоко анализировать эту ситуацию и следить за ее развитием. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.