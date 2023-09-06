Нарышкин заявил об актуальности фразы о «гадящей англичанке»

Как отметил Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона», Великобритания на протяжении многих веков была и остается опасным геополитическим противником России . Вплоть до начала ХХ века она лидировала в реализации антироссийских устремлений, в частности участвовала в Крымской войне 1853-1856 годов, военных походах на Дальнем Востоке, интервенции на Севере России в 1918-1920 годы.

«Нити многих войн и конфликтов в Европе с вовлечением России против ее интересов зачастую вели в Лондон. Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу фельдмаршалу Суворову «Англичанка гадит», на слуху и в наши дни», — подчеркнул глава СВР.

По его словам, Москва может привести множество примеров закулисных интриг и провокаций Лондона против РФ, и сейчас Великобритания по-прежнему остается очень опасной. Нарышкин призвал относиться серьезно к любому противнику. Нужно своевременно узнавать о его действиях и планах, считает он. «Противника надо знать, и в этом состоит одна из важнейших функций нашей внешней разведки», — добавил директор службы.