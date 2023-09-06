Захарова оценила желание Чехии помочь с выборами на Украине

Заявления МИД Чехии о намерении помочь в организации выборов на Украине в 2024 году напоминает ситуацию в 2004-2005 годах, когда «началось крушение украинской государственности». Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь МИД Чехии Даниэл Дрейк заявил о готовности его страны помочь Украине с организацией президентских и парламентских выборов в 2024 году.

«Что, опять? Как в 2004-2005 будут «помогать организовывать и проводить выборы на Украине»? Мы помним этот антиконституционный «третий тур», с которого и началось крушение украинской государственности», - прокомментировала Захарова это заявление.

В 2004 году состоялись президентские выборы на Украине. Главными соперниками на них были премьер-министр Виктор Янукович и лидер блока «Наша Украина» Виктор Ющенко. Во втором туре, который прошел в ноябре 2004 года, победу одержал Виктор Янукович (49,46 %). Однако Ющенко и его сторонники, а также ряд зарубежных наблюдателей, заявили о масштабных фальсификациях.