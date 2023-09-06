В России высказались о визите госсекретаря США Блинкена в Киев

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«Не могу исключить, что Блинкен прибыл в Киев с какой-то секретной целью визита. Наверно, он туда летит, чтобы посмотреть ситуацию на месте, узнать из первых уст о том, что происходит на Украине, к чему готовиться: поддерживать режим либо уходить оттуда», — отметил Джабаров.

Блинкен не настолько успешная политическая фигура, чтобы так уделять внимание его визиту. Он давно нигде не «светится», не делает никаких громких заявлений. Он потерял свою политическую значимость Владимир Джабаров

Ранее стало известно, что Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. Уточнялось, что в центре Киева сейчас перекрыто движение. На видео, появившемся в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.

О возможном визите Блинкена в Киев стало известно во вторник, 5 сентября. На тот момент подробности его визита не раскрывались. Кроме того, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался подтверждать возможную поездку главы ведомства.