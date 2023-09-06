Захарова предупредила Запад о получении «уранового зерна» от Украины

Западные государства рискуют получить от Украины «урановое зерно» из-за возможных поставок Киеву снарядов с обедненным ураном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

«А какое такое зерно с Украины они будут поставлять, если они (западные страны — прим. ред.) поставляют на Украину, на территории, контролируемые киевским режимом, снаряды с обедненным ураном», — указала она.

Захарова также прокомментировала ситуацию с оговоркой главы МИД Германии Анналены Бербок. Напомним, что она назвала украинское зерно «кокаиновым». Это произошло во время ее пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску.

Захарова заявила, что у Бербок «много странных и противоречивых высказываний».

По ее словам, в целом ситуация вокруг поставок зерна с Украины «доходит до абсолютного абсурда».