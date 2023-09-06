Захарова ответила на слова секретаря СНБО Украины о третьей мировой войне

«Дошло наконец и до «избранных». Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами», — написала Захарова в Telegram.