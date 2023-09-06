В МИД РФ одобрили кандидатуру Кейси на пост посла Британии

Российская сторона проинформировала посольство Британии о приемлемости кандидатуры Найджела Филипа Кейси на пост нового посла в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в МИД РФ.

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Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в соответствии с диппрактикой весной британская сторона обратилась в российский МИД для получения согласия о назначении Найджела Филипа Кейси послом Великобритании в РФ.

«После завершения необходимых процедур <…> посольство Великобритании в Москве было проинформировано о приемлемости кандидатуры», — отметили в министерстве.