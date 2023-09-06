Лавров прибыл в Джакарту для участия в Восточноазиатском саммите

В список участников ВАС входят страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также партнеры АСЕАН по диалогу - Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония. В этом году на мероприятия ВАС также приглашен Восточный Тимор как кандидат на вступление в АСЕАН. Руководящие функции на площадке Восточноазиатского саммита возложены на председателя ассоциации: в 2023 году - Индонезия, затем - Лаос.