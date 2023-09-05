Посол России Антонов: в ближайшем будущем отношения США и РФ не улучшатся

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ближайшем будущем отношения США и РФ не улучшатся. Заявление было сделано им в ходе консульского приема в Сан-Франциско в Калифорнии, передает ТАСС.

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«В ближайшей перспективе этого не получится по ряду причин», — заявил он.

До этого США предупредили Россию об испытании баллистической ракеты.

4 сентября помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что контакты по линии администрации президентов России и Соединенных Штатов если и осуществляются, то носят закрытый характер.