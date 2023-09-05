Хинштейн обратится в прокуратуру из-за нападения на участника СВО

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет из-за нападения на участника спецоперации в Батайске Ростовской области. В своем Telegram-канале он отметил, что дело было возбуждено в результате широкого общественного резонанса, но по статье «хулиганство», хотя, по словам депутата, в человека стреляли в упор.

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Направляю запросы Генпрокурору и председателю СКР о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав, — пояснил Хинштейн.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября. Сообщалось, что вернувшегося из зоны СВО военного в Батайске избили толпой и расстреляли из травматического оружия в упор. Избиению предшествовала ссора военнослужащего близ кафе с неизвестным мужчиной, за которого вступились не менее 10 человек. Пострадавший получил различные травмы, сейчас он «ходит на перевязки». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.