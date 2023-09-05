Песков объяснил обновление логотипа сайта Кремля
Логотип сайта президента России, отображаемый в браузерах, изменил бело-синий цвет, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это развитием.
«Сайт постоянно развивается», – сказал Песков РИА «Новости».
kremlin.ru
Теперь логотип сайта отображается в бело-золотых цветах.
О последнем обновлении сайта президента России сообщалось в 2015 году. Тогда Песков говорил, что технологии и дизайн постоянно обновляются, а сайт главы государства должен соответствовать потребностям времени.