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Песков объяснил обновление логотипа сайта Кремля

Логотип сайта президента России, отображаемый в браузерах, изменил бело-синий цвет, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это развитием.

Песков объяснил обновление логотипа сайта Кремля
© РИА Новости

«Сайт постоянно развивается», – сказал Песков РИА «Новости».

kremlin.ru

Теперь логотип сайта отображается в бело-золотых цветах.

О последнем обновлении сайта президента России сообщалось в 2015 году. Тогда Песков говорил, что технологии и дизайн постоянно обновляются, а сайт главы государства должен соответствовать потребностям времени.

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