Небензя: СБ ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине

Совет безопасности ООН фактически превратился в политическую площадку, на которой западные страны озвучивают фейки о ситуации на Украине, заявил постпред России при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА «Новости».

Небензя отметил, что Запад озвучивает совершенно абсурдные фейки, допускает пропагандистскую риторику. При этом мнение западных стран «безапелляционно выставляется в качестве единственно правильного».

Кроме того, заметил дипломат, ряд стран пользуется «ооновским зонтиком» в рамках своей санкционной политики, направленной на оказание политического давления на другие государства.

По его словам, нередко причины введения санкций теряют актуальность, но эти страны находят все новые и новые поводы для того, чтобы оставить рестрикции в силе.

В частности, пояснил Небензя, Совет нередко становился свидетелем настойчивых попыток продлить ограничительные меры в отношении Мали и ЦАР.