Международная федерация транспортных рабочих признана нежелательной в РФ

По данным пресс-службы, с началом специальной военной операции лидеры этой организации, подданные Великобритании и Австралии , выступали с резкими антироссийскими лозунгами, осуждая проведение СВО. Используя медиаресурсы, компания регулярно размещала в интернете публикации, формировавшие негативный образ России за рубежом.

Прокуратура установила, что одним из ключевых направлений работы организации с 2022 года было способствование введению наибольшим числом стран по примеру Британии запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в РФ либо арендованных российскими фирмами, а также ходящих под флагом России. Кроме того, по инициативе Секции докеров, входящей в структуру организации, подконтрольные профсоюзы в зарубежных портах срывали разгрузку заходивших в них судов РФ.