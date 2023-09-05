Международная федерация транспортных рабочих признана нежелательной в РФ

Международную федерацию транспортных рабочих признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность неправительственной организации International Transport Workers Federation (Международная федерация транспортных рабочих), зарегистрированной в Великобритании. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным пресс-службы, с началом специальной военной операции лидеры этой организации, подданные Великобритании и Австралии, выступали с резкими антироссийскими лозунгами, осуждая проведение СВО. Используя медиаресурсы, компания регулярно размещала в интернете публикации, формировавшие негативный образ России за рубежом.
Прокуратура установила, что одним из ключевых направлений работы организации с 2022 года было способствование введению наибольшим числом стран по примеру Британии запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в РФ либо арендованных российскими фирмами, а также ходящих под флагом России. Кроме того, по инициативе Секции докеров, входящей в структуру организации, подконтрольные профсоюзы в зарубежных портах срывали разгрузку заходивших в них судов РФ.
Согласно информации надзорного органа, организация собирала материальные средства на нужды ВСУ, всего было собрано и отправлено на Украину свыше $500 тыс.