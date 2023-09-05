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Глава Якутии попросил Путина найти 130 млрд руб на Ленский мост

Губернатор Якутии Айсен Николаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить определить источники финансирования Ленского моста, передает РИА Новости.

Глава Якутии попросил Путина найти 130 млрд руб на Ленский мост
© РИА Новости

По словам чиновника, реализация проекта потребует не более 130 млрд руб с учетом НДС Николаев подчеркнул, что подготовка проекта строительства находится на высокой степени готовности, что является обоснованием для того, чтобы считать его запрос к президенту своевременным.

«Прошу поручить правительству России определить источники финансирования из федерального бюджета на строительство Ленского моста в объеме не менее 65 миллиардов рублей или не менее 50 процентов от объема инвестиций, начиная с этого года», — заявил он.

С заявлением о намерении начать строительство моста в 2023 году Николаев выступил в декабре 2022 года.

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