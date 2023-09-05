Политолог оценил перспективы сближения стран Европы и Африки на саммите G20
Политолог Андрей Губин в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями от предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, а также прокомментировал сообщения касательно намерений представителей Евросоюза (ЕС) попытаться расширить в ходе мероприятия влияние стран сообщества в Африке.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах высокопоставленных европейских чиновников воспользоваться отсутствием российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели, чтобы активизировать работу с африканскими странами. По словам источников издания, блок, состоящий из 27 стран, "стремится показать, что он серьезно относится к пересмотру своего партнерства с Африкой, несмотря на наследие колониализма".
Естественно, страны Европейского союза будут искать любые пути и возможности для увеличения своего влияния в Африке. Или, по крайней мере, они будут пытаться не потерять свои позиции, как это происходит в случае с Францией в ряде африканских государств, например в Нигере. При этом соответствующие планы объясняются не только ситуацией на Украине и текущим многомерным кризисом - и геополитическим, и экономическим. Это ситуация комплексного противоборства России с Соединенными Штатами, с НАТО и европейскими странами, противоборства Китая с США. И тут Евросоюз пытается компенсировать собственные потери, понимая, что чрезмерная зависимость от США уж точно не пойдет на пользу европейской экономике, а в долгосрочной перспективе может иметь сложные и необратимые последствия. Поэтому ЕС ищет новые рынки, новые сферы для размещения собственного капитала и новые источники разнообразных природных ресурсов. Это и углеводороды, это, например, и ресурсы для производства батарей, и тот же уран для атомных электростанций, который понадобится для реновации атомной энергетики. Поэтому Африка, бесспорно, интересна представителям ЕС.Андрей Губин Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук
Говоря о возможной реакции представителей африканских стран на попытки европейских чиновников пересмотреть межгосударственные отношения, эксперт подчеркнул, что страны Африки крайне неоднородны.
"В каких-то странах Африки влияние США или европейских государств все еще сильно. В каких-то странах, где, например, недавно стали происходить перевороты и попытки смены власти (это прежде всего французская зона) наблюдаются попытки уйти от такого влияния. Данные страны не питают никаких иллюзий касательно того, что они могут получить какие-то блага или бонусы от потенциальных европейских партеров. Там, скорее, нацелены на диалог с развивающимися странами и с альтернативными незападными лидерами, такими как Россия и Китай", — заявил он.
Вопросы международного экономического сотрудничества, развития технологий и отчасти проблемы в области экологии станут главными темами переговоров на саммите G20, поэтому прорывных решений касательно конфликта на Украине от мероприятия ждать не стоит, заметил Губин.
"Могут быть призывы к миру, к проведению переговоров, что вполне логично, поскольку такое происходит на всех подобных мероприятиях", — сказал политолог.
Индия как страна-хозяйка саммита будет использовать площадку G20 для продвижения собственных инициатив и приоритетов, подчеркнул эксперт.
"Мощный восточный вектор индийской дипломатии и правительства [премьер-министра Индии] Нарендры Моди сейчас направлен на Азиатско-Тихоокеанский регион, который сегодня все чаще называют Индо-Тихоокеанский регионом, поскольку страна все сильнее погружается в азиатско-тихоокеанские процессы и формируются отношения взаимозависимости между Индией и государствами АТР. Кроме того, у Индии одна из самых быстрорастущих экономик в мире, которая очень интересна с точки зрения размещения инвестиций. Но там имеется ряд проблем, связанных с диверсификацией рабочей силы, недостатком технологий и другим. Поэтому Нью-Дели на G20 будет решать собственные вопросы прежде всего", — отметил политолог, добавив, что на саммите также могут быть предприняты попытки урегулировать пограничный конфликт Индии и Китая.
Саммит Группы двадцати в Нью-Дели может положить задел для значительных изменений в структуре мировой экономики и формирования различных региональных форматов сотрудничества, отметил Губин.
"Один из них - это Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП). Это на сегодняшний день самая большая в мире зона свободной торговли, где Индия пока полностью не представлена, но соответсвующий вопрос изучается. То есть Индии интересны любые альтернативные форматы, где она не находится на вторых ролях (как в случае сотрудничества с европейскими государствами), где страна могла бы вносить свой значимый вклад", — отметил эксперт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос о том, координировали ли лидер РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин решения не посещать G20.