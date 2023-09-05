Естественно, страны Европейского союза будут искать любые пути и возможности для увеличения своего влияния в Африке. Или, по крайней мере, они будут пытаться не потерять свои позиции, как это происходит в случае с Францией в ряде африканских государств, например в Нигере. При этом соответствующие планы объясняются не только ситуацией на Украине и текущим многомерным кризисом - и геополитическим, и экономическим. Это ситуация комплексного противоборства России с Соединенными Штатами, с НАТО и европейскими странами, противоборства Китая с США. И тут Евросоюз пытается компенсировать собственные потери, понимая, что чрезмерная зависимость от США уж точно не пойдет на пользу европейской экономике, а в долгосрочной перспективе может иметь сложные и необратимые последствия. Поэтому ЕС ищет новые рынки, новые сферы для размещения собственного капитала и новые источники разнообразных природных ресурсов. Это и углеводороды, это, например, и ресурсы для производства батарей, и тот же уран для атомных электростанций, который понадобится для реновации атомной энергетики. Поэтому Африка, бесспорно, интересна представителям ЕС.

Андрей Губин Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук