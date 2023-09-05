Путин назвал противников России на Украине

Украинский народ не является противником России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время заседания Российского организационного комитета «Победа», трансляцию которого вел Telegram-канал «Кремль. Новости».

Он пояснил, что нужно показывать различные данные для того, чтобы не создавалось недопонимание и было ясно, какие цели преследует Москва и кто является противником России.

«Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть», — подчеркнул президент, говоря о жертвах бандеровцев на Украине.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что против России практически в открытую воюет вся система НАТО. Он отметил, что противники России пытаются стереть страну с лица земли.