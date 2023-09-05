Президент России Владимир Путин выступил на заседании организационного комитета «Победа». «Рамблер» собрал ключевые заявления главы государства.

Равные права всем участникам СВО

«Важно предоставить равные права всем без исключения участникам спецоперации — и кадровым военным, и добровольцам, и мобилизованным», - отметил президент.

Глава государства заметил, что бойцы, принимающие участие в спецоперации, и их семьи должны быть обеспечены всеми мерами поддержки.

Празднование 80-летия Победы

Путин призвал отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне ярко, торжественно, с глубоким содержанием.

Утраченные совесть и память

Президент подчеркнул, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, и проявляется в том числе в виде русофобии.

Глава государства добавил, что подлинные документы о преступлениях нацистов должны быть доступны для граждан.

«В Европе многим напрочь отшибло память и совесть, они пытаются переписать историю Второй мировой войны», - пояснил Путин.

Центр исторической памяти

Президент отметил, что в стране необходимо создать Национальный центр исторической памяти.

История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и России нужны адекватные инструменты защиты от этого, добавил российский лидер.