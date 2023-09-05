Путин о переписывании истории: Европа утратила память и совесть
Президент России Владимир Путин выступил на заседании организационного комитета «Победа». «Рамблер» собрал ключевые заявления главы государства.
Равные права всем участникам СВО
«Важно предоставить равные права всем без исключения участникам спецоперации — и кадровым военным, и добровольцам, и мобилизованным», - отметил президент.
Глава государства заметил, что бойцы, принимающие участие в спецоперации, и их семьи должны быть обеспечены всеми мерами поддержки.
Празднование 80-летия Победы
Путин призвал отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне ярко, торжественно, с глубоким содержанием.
Утраченные совесть и память
Президент подчеркнул, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, и проявляется в том числе в виде русофобии.
Глава государства добавил, что подлинные документы о преступлениях нацистов должны быть доступны для граждан.
«В Европе многим напрочь отшибло память и совесть, они пытаются переписать историю Второй мировой войны», - пояснил Путин.
Центр исторической памяти
Президент отметил, что в стране необходимо создать Национальный центр исторической памяти.
История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и России нужны адекватные инструменты защиты от этого, добавил российский лидер.
Путин заметил, что необходимо повторить выставку «100 реликвий российской государственности». Вместе с тем, акцент должен быть сделан на события Великой Отечественной войны.