Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, координировали ли лидер РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин решения не посещать G20.

По словам представителя Кремля, стороны об этом не договаривались – они принимали решение «исходя из собственных графиков», передает ТАСС.

Восемнадцатый саммит «большой двадцатки» ожидается 9-10 сентября. Он пройдет в Нью-Дели.

На форуме соберутся лидеры двадцати крупнейших экономик мира и главы еще девяти стран. Министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в саммите.

Группа двадцати – главный форум для международного экономического сотрудничества. Она играет важную роль в формировании и укреплении глобальной архитектуры и управления по всем основным международным экономическим вопросам. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года.