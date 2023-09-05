МИД РФ предостерег США от идеи вернуть ядерное оружие в Британию

Россия воспримет как шаг к эскалации возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

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Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на отчет Федерации американских ученых сообщили, что проект бюджета ВВС США свидетельствуют о возможном возвращении ядерных вооружений Соединенных Штатов на территорию Британии. При этом в отчете допускается, что политическое решение в Белом доме пока не принято.

Захарова отметила, что если этот шаг будет реализован, то Москва воспримет его как эскалацию, которая ведет в противоположном направлении от решения «насущной задачи» — вывода всего ядерного оружия США из стран Европы.