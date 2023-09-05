В Госдуме опровергли информацию о подготовке к новой мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в России нет необходимости в новой мобилизации. Появившийся в сети документ, в котором утверждалось, что в стране готовится призыв на службу 200 тысяч россиян, он назвал фейковым.

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«В мобилизации нет никакой необходимости. У нас идет активный набор на контракты. Министерство обороны выполняет эту задачу. Уже больше 200 тысяч человек набрано. И работы очень активные продолжаются. Поэтому не переживайте», — заявил Картаполов.

Ранее в Telegram-каналах распространился приказ якобы от имени министра обороны России Сергея Шойгу, в котором сообщалось о «дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации».

Согласно опубликованному документу, «представители военных комиссаров» якобы должны в рамках мобилизации организовать призыв 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года.