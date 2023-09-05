Захарова рассказала о демарше посольства России в Германии и Швеции
Посольства России в Швеции и Германии предприняли демарш из-за планов компаний из этих стран производить оружие для Киева. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, который транслируется на YouTube.
«В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции», — заявила она.
По ее словам, Россия исходит из того, что в обеих столицах сделают нужные выводы.
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