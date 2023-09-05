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Захарова: новые атаки БПЛА на Россию подтвердили террористическую сущность Киева

Попытки атаковать территорию России беспилотниками в ночь на вторник снова подтвердили террористическую сущность киевского режима, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова: новые атаки БПЛА на Россию подтвердили террористическую сущность Киева
© РИА Новости

«Налёты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты ещё раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Не видеть её больше невозможно, даже в самых отдаленных уголках нашей планеты», — сказала она.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.

Также российские силы ПВО сбили утром 5 сентября украинский дрон самолётного типа в небе над Крымом.

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