В Кремле прокомментировали заявление Пашиняна о провале миссии миротворцев

Москва не согласна со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе и не собирается отказываться от роли гаранта безопасности в регионе. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что было ошибкой рассчитывать только на Россию в сфере безопасности. По его мнению, российские миротворцы, которые должны обеспечивать безопасность в Нагорном Карабахе, не выполняют возложенную на них миссию, а Россия якобы сама уходит из региона.

По словам официального представителя Кремля, Россия продолжает выполнять роль гаранта безопасности в Нагорном Карабахе и сворачивать свою миссию не собирается, пишет РИА Новости.

«Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. И мы будем продолжать играть эту роль... Ниоткуда Россия не уходит и не собирается уходить», - пояснил Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что очень важна приверженность ранее заключенным договоренностям со стороны Армении и Азербайджана.

«Именно следование положениям этих договоренностей является залогом успеха. Безусловно, после этого произошли новые события, которые слегка поменяли обстановку. Но это не значит, что Россия собирается как-то сворачивать свою деятельность... Россия продолжает играть роль гаранта безопасности», - заверил пресс-секретарь президента России.

Осенью 2020 года ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась. На линии соприкосновения войск начались бои. Армения и Азербайджан дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион.