Консульский отдел посольства России в Дании приостановит работу из-за сокращения персонала

«В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел Посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность», — говорится в Telegram дипломатической миссии.

Уточняется, что с 6 сентября прекращается приём заявлений и документов по всем консульским вопросам, включая оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионные вопросы и т.п..

Вместе с этим выдача готовых документов: паспортов, виз, истребованных документов и справок будет продолжена до 25 сентября.