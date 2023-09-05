Власти в Приморье отреагировали на новости о визите Ким Чен Ына

Власти в Приморье пока не получали официальной информации о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее американская газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По данным издания, местом проведения переговоров станет Владивосток или Москва, а темами встречи взаимные поставки оружия, а также продовольственная помощь Северной Корее.

Однако в администрации поселка Хасан на границе с КНДР отметили, что пока официальных распоряжений о подготовке к встрече лидера Северной Кореи не поступало.

«Пока у нас все в обычном режиме», - пояснил представитель администрации.

В администрации Хасанского округа также сообщили, что данных о приезде северокорейского лидера пока нет, отметив при этом, что и визит Ким Чен Ына в 2019 году заранее не афишировался.

Об отсутствии подготовки к приезду лидера Северной Кореи сообщили изданию и два источника в Дальневосточной железной дороге. По их словам, пока информация о возможном визите уточняется.