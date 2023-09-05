Стало известно о продолжении переговоров Путина и Эрдогана
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
По его словам, главы государств договорились поддерживать активные контакты по актуальной повестке дня.
Очная встреча Эрдогана и Путина состоялась 4 сентября в Сочи. Она стала первой личной встречей после перерыва, который длился около года. Стороны обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие актуальные вопросы. По словам президента России, Москва через несколько недель начнет бесплатно отгружать зерно шести странам Африки.
Эрдоган заявил, что Турция готова содействовать в переработке российского зерна, чтобы затем отправлять его в нуждающиеся страны. Он также высказал надежду на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия странам Африки.