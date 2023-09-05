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Стало известно о продолжении переговоров Путина и Эрдогана

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Стало известно о продолжении переговоров Путина и Эрдогана
© ТАСС

По его словам, главы государств договорились поддерживать активные контакты по актуальной повестке дня.

Россия и Турция начнут работать над газовым хабом

Очная встреча Эрдогана и Путина состоялась 4 сентября в Сочи. Она стала первой личной встречей после перерыва, который длился около года. Стороны обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие актуальные вопросы. По словам президента России, Москва через несколько недель начнет бесплатно отгружать зерно шести странам Африки.

Эрдоган заявил, что Турция готова содействовать в переработке российского зерна, чтобы затем отправлять его в нуждающиеся страны. Он также высказал надежду на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия странам Африки.

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