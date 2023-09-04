Ушаков заявил о нежелании Украины идти на переговоры

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока не видит «сигналов» от Украины, которые говорили бы о готовности Киева к началу переговорного процесса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый канал».

«Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели», – заявил он.

Помимо этого Ушаков также добавил, что глава турецкого МИД, который летал в Киев перед встречей президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана, не передавал по этому вопросу «никаких весточек».