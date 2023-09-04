Захарова отреагировала на фото «одноглазого» Шольца
Фото канцлера Германии Олафа Шольца с повязкой на глазу выглядит как мем. Об этом у себя в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Честно говоря, я думала, это и есть мем. Оказалось, что оригинал. Возможно, сегодня это уже одно и то же», — написала она.
Кроме того Захарова назвала самонадеянной фразу Шольца «выглядеть хуже, чем на самом деле». По ее мнению, пост канцлера ФРГ является «прекрасным примером очередного кринжа от европейских либеральных элит, показывающим насколько они потеряли связь с реальностью».
Ранее Шольц поделился первой фотографией после травмы, которую он получил во время занятий спортом. На ней он предстал с черной повязкой на одном глазу. Комментируя снимок, канцлер написал, что с нетерпением ждет мемов, добавив, что «это выглядит хуже, чем есть на самом деле».