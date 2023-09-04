Захарова отреагировала на фото «одноглазого» Шольца

Фото канцлера Германии Олафа Шольца с повязкой на глазу выглядит как мем. Об этом у себя в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Честно говоря, я думала, это и есть мем. Оказалось, что оригинал. Возможно, сегодня это уже одно и то же», — написала она.

Bundesregierung/Steffen Kugler

Кроме того Захарова назвала самонадеянной фразу Шольца «выглядеть хуже, чем на самом деле». По ее мнению, пост канцлера ФРГ является «прекрасным примером очередного кринжа от европейских либеральных элит, показывающим насколько они потеряли связь с реальностью».