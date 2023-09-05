Песков прокомментировал смену министра обороны Украины

Песков подчеркнул, что на данный момент какие-либо назначения не могут повлиять на суть руководства Украины в целом.

"В связи с чем можно только сожалеть", - подытожил он.

До этого глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу высказался об отставке главы Минобороны Украины. По его мнению, на Украине важные решения зависят от мнения США, а не от того, кто будет министром обороны.