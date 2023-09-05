Песков прокомментировал смену министра обороны Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на смену главы украинского министерства обороны Алексея Резникова. Его слова передает РИА Новости.
"Это внутреннее дело Украины", - высказался представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что на данный момент какие-либо назначения не могут повлиять на суть руководства Украины в целом.
"В связи с чем можно только сожалеть", - подытожил он.
До этого глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу высказался об отставке главы Минобороны Украины. По его мнению, на Украине важные решения зависят от мнения США, а не от того, кто будет министром обороны.
Позднее Шойгу заявил, что ожидает здравого смысла от возможного назначения Рустема Умерова главой Министерства обороны Украины.