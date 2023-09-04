Путин заявил об энергетической самодостаточности России

В нынешних непростых условиях Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность, независимость и защищенность от внешних шоков, но и по-прежнему занимает ключевые позиции в мировой энергетике. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин 4 сентября на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ», сообщается на сайте Кремля.

Путин также отметил, что российские и нефтяные компании в целом чувствуют себя уверенно, несмотря на «откровенно враждебные действия» ряда стран, ограничения. Отечественные компании развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе находят новых надежных партнеров, перестраивают логистические маршруты, подчеркнул глава государства.

«Работаем без всякого преувеличения уверенно и самодостаточно», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что главная задача нефтегазовой отрасли и всего отечественного ТЭКа — обеспечение собственных нужд России.

Президент отметил, что с учетом перспектив расширения сотрудничества с дружественными странами рассматривается возможность ускорить строительство Дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири-2».