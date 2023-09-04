Путин заявил об энергетической самодостаточности России
В нынешних непростых условиях Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность, независимость и защищенность от внешних шоков, но и по-прежнему занимает ключевые позиции в мировой энергетике. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин 4 сентября на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ», сообщается на сайте Кремля.
Путин также отметил, что российские и нефтяные компании в целом чувствуют себя уверенно, несмотря на «откровенно враждебные действия» ряда стран, ограничения. Отечественные компании развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе находят новых надежных партнеров, перестраивают логистические маршруты, подчеркнул глава государства.
«Работаем без всякого преувеличения уверенно и самодостаточно», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что главная задача нефтегазовой отрасли и всего отечественного ТЭКа — обеспечение собственных нужд России.
Президент отметил, что с учетом перспектив расширения сотрудничества с дружественными странами рассматривается возможность ускорить строительство Дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири-2».
Газопровод «Сила Сибири-2» пройдет из России в Китай через Монголию. Мощность газопровода составит около 50 миллиардов кубометров газа в год, протяженность — 6700 километров, из которых 2700 километров пройдут по территории России. В сентябре 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак не исключил, что «Сила Сибири-2» станет для России фактической заменой «Северного потока-2».