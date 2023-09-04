Эрдоган по-русски поблагодарил Путина

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции в Сочи, прошедшей после двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, по-русски поблагодарил российского лидера. Видео опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

«Спасибо», - сказал Эрдоган.

Напомним, что в понедельник, 4 сентября, в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана. Стороны обсудили ключевые вопросы международной повестки.

В частности, президенты обговорили аспекты поставок зерна в Турцию, Катар, а также беднейшие африканские страны.

Кроме того, Путин рассказал, что Россия продолжит поставки газа турецким партнерам.