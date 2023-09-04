Политолог Марков оценил заявление о приглашении Армении в НАТО
Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером оценил заявление президента Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера, предложившего Армении вступить в Североатлантический альянс.
Ранее Фелингер опубликовал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в РФ) запись, в которой призвал Армению присоединиться к альянсу с целью "защиты" страны. Вместе с тем заместитель главы Министерства иностранных дел республики Ваан Костанян отмечал, что Фелингер является не представителем альянса, а только руководителем общественной организации, в названии которой фигурирует аббревиатура "НАТО". По его словам, в настоящее время речи о членстве Армении в НАТО не идет, однако страна намерена продолжить сотрудничать с альянсом.
В МИДе Армении правильно указывают на то, что этот человек не является представителем НАТО. Судя по должности, Фелингер в Европарламенте или в Еврокомиссии отвечает за сотрудничество бюрократических структур ЕС и НАТО. Но что касается приглашения Армении в альянс, то оно в принципе возможно, поскольку прежде всего Франция и отчасти США ставят себе задачу по политической изоляции России. А для этого им необходимо "оторвать" от России всех ее политических союзников. Поэтому, полагаю, такой ход Фелингера будет востребован НАТО, а также политическим руководством Армении.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Власти Армении понимают, что в конфликте, связанном с Нагорным Карабахом, страна проигрывает Азербайджану, отметил эксперт.
"И они будут пытаться найти каких-то других союзников... Россия не захотела воевать с Азербайджаном за интересы Армении на Южном Кавказе, и сейчас в Ереване ищут другие варианты. И одним из возможных вариантов является НАТО", — сказал политолог.
Марков подчеркнул, что своим заявлением Фелингер "открывает дискуссию о возможном будущем членстве Армении в НАТО".
Вместе с тем эксперт исключил возможность официального вступления Армении в НАТО в обозримой перспективе.
"Есть Турция, у которой с Арменией враждебные отношения. Страна точно заблокирует возможное членство Армении в НАТО. Она заблокирует даже принятие ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО). Однако в текущих условиях возможно "неформальное вползание" Армении в альянс - так же, как и в случае с Украиной. Хорошо известно, что Украина - не член НАТО, но НАТО, условно говоря, — член Украины", — заключил Марков.
Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ неприемлемы по тону, в Москве ими крайне недовольны.