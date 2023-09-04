В МИДе Армении правильно указывают на то, что этот человек не является представителем НАТО. Судя по должности, Фелингер в Европарламенте или в Еврокомиссии отвечает за сотрудничество бюрократических структур ЕС и НАТО. Но что касается приглашения Армении в альянс, то оно в принципе возможно, поскольку прежде всего Франция и отчасти США ставят себе задачу по политической изоляции России. А для этого им необходимо "оторвать" от России всех ее политических союзников. Поэтому, полагаю, такой ход Фелингера будет востребован НАТО, а также политическим руководством Армении.

Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований