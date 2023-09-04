Путин: Украина отправила на свалку усилия Турции по урегулированию кризиса

Российский президент Владимир Путин заявил, что договоренности по урегулированию конфликта России и Украины, достигнутые при посредничестве президента Турции Тайипа Эрдогана, Киев "отправил на свалку". Трансляция велась на телеканале "Россия 24".
По словам Путина, турецкий лидер "всегда уделял и уделяет" большое внимание урегулированию военного конфликта РФ и Украины.
"Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку", - сказал российский президент, добавив, что по этой причине к вопросу никто не возвращается.
До этого Путин заявил, что лидеры двух стран провели переговоры в конструктивной и деловой атмосфере и обсудили все ключевые вопросы взаимодействия.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября после 13:00 начали переговоры в Сочи.