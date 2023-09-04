Путин: Украина отправила на свалку усилия Турции по урегулированию кризиса

"Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку", - сказал российский президент, добавив, что по этой причине к вопросу никто не возвращается.