Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Что касается пробуксовки контрнаступления: это не пробуксовка, это провал», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что на сегодняшний день это выглядит именно так.

Путин также выразил надежду на то, что дальнейшее наступление ВСУ будет провальным.